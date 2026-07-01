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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PORTUGUESA
Governo quer contrariar importação de tecnologia crítica com AMALIA. Projeto arranca em versão limitada
01 jul, 2026 - 17:53 • João Maldonado com Lusa
Inteligência Artificial portuguesa custou 5,5 milhões de euros em fundos do PRR. Mais 1,5 milhões vão ser acrescentados já fora do âmbito deste apoio europeu, até 2027. Luís Montenegro sublinha que a “cultura do risco”, se levada com “responsabilidade, compensa.
AMALIA. Assistente Multimodal de Linguagem com Inteligência Artificial. Até agora, neste projeto de IA em português de Portugal, foram investidos 5,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas o valor vai subir um milhão e meio de euros para “evolução do modelo e infraestrutura soberana” até 2027, revelou o Governo na sessão de apresentação do modelo de linguagem, esta quarta-feira.
O projeto (que inclui texto, imagem e vídeo) ainda não está concluído, iniciando-se agora a fase de testes nos serviços públicos.
Desenvolvido por um consórcio de cinco universidades portuguesas e centros de investigação, o executivo define-o como uma opção governativa em prol, não apenas do desenvolvimento tecnológico, mas sobretudo da soberania nacional na área da transformação digital.
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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, que discursou no final da apresentação, sublinhou que a “autonomia estratégica da Europa está hoje talvez mais dependente do que nunca deste preciso tema que é a Inteligência Artificial”. O objetivo, defende, é garantir “que não ficamos expostos a tensões que não dependem de nós”.
Ou seja, caso ferramentas como o Chat GPT ficassem bloqueadas no continente europeu, a salvaguarda estaria na IA já criada pela Europa (e que assim continuaria a funcionar).
O projeto, anunciado por Luís Montenegro na Web Summit de 2024, demorou mais de um ano e meio a ser desenvolvido. Seria um "ChatGPT à portuguesa", dizia Montenegro em novembro de 2024. Mas o modelo agora lançado não inclui um sistema de "chat" nem de interação.
Em termos práticos, esta IA é, para já, capaz de apoiar em visitas no site de museus portugueses, sendo possível aos utilizadores pedirem informações detalhadas sobre quadros ou peças de arte. No futuro será possível, no site gov.pt, pedir também ajuda a tratar de burocracias como fazer o cartão de cidadão. Outras funcionalidades, para o uso mais comum de pesquisa no motor de busca, ainda se mantêm em fase de testagem. Em suma, esta Inteligência Artificial não está ainda em pleno funcionamento, subsistindo muitas dúvidas quanto ao que pode fazer de diferente em relação ao já existente.
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O primeiro-ministro entende que representa um risco necessário. “A cultura do risco deve ser entendida dentro de um sentido de responsabilidade, mas num sentido de ambição, num sentido de esperança, num sentido de confiança. É mesmo caso para dizer que quem não arrisca não petisca. Quem fica a aguardar grandes reflexões e grandes consensualizações fica para trás. É mais importante tentar do que adiar. É preciso tentar e eventualmente falhar”, assinala.
Pelo meio, e com o ministro da Reforma do Estado na plateia, Montenegro deixou também um aviso para que Gonçalo Matias “não digitalize aquilo que ainda não está simplificado”, de maneira a que a burocracia já existente no papel não passe, ela própria, para o mundo online.
O ministro Gonçalo Matias quer contrariar a tendência de importação de tecnologia crítica e construir uma infraestrutura de IA nacional. "O AMALIA não é um projeto isolado, é uma peça de uma estratégia ampla de transformação digital que o Governo está a concretizar".
"O Estado desenvolve a infraestrutura, a sociedade cria valor sobre ela. Ao contrário dos modelos proprietários, cuja evolução depende exclusivamente de grandes empresas tecnológicas, o AMALIA constitui uma infraestrutura nacional de inovação que fica hoje disponível para todo o ecossistema", disse o ministro da Reforma do Estado.
Gonçalo Matias referiu também a questão de soberania, convicto de que o modelo aberto ("open source") AMALIA representa uma solução que garante a segurança dos dados dos cidadãos, das empresas e do Estado.
Trata-se, defende, de proteger "a soberania digital, porque à medida que aumentamos a digitalização da nossa economia e da nossa sociedade, é preciso garantir o controlo e a soberania sobre os dados dos nossos concidadãos que colocamos no mundo digital".
A estratégia do projeto, de acordo com o ministro, consiste em três pilares, nomeadamente a Estratégia Digital Nacional, o Pacto para as Competências Digitais e a Agenda Nacional para Inteligência Artificial que, em conjunto com o Plano Nacional de Centro de Dados e com a "Cloud" Soberana Portuguesa, "criam as condições para que Portugal seja um dos países europeus mais competitivos na economia digital".
"Ao conjugarmos estas infraestruturas com a inteligência artificial, abrimos também caminho a uma nova geração de serviços públicos", defendeu Montenegro.
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