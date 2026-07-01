Governo quer contrariar importação de tecnologia crítica com AMALIA. Projeto arranca em versão limitada

AMALIA. Assistente Multimodal de Linguagem com Inteligência Artificial. Até agora, neste projeto de IA em português de Portugal, foram investidos 5,5 milhões de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas o valor vai subir um milhão e meio de euros para “evolução do modelo e infraestrutura soberana” até 2027, revelou o Governo na sessão de apresentação do modelo de linguagem, esta quarta-feira.

O projeto (que inclui texto, imagem e vídeo) ainda não está concluído, iniciando-se agora a fase de testes nos serviços públicos.

Desenvolvido por um consórcio de cinco universidades portuguesas e centros de investigação, o executivo define-o como uma opção governativa em prol, não apenas do desenvolvimento tecnológico, mas sobretudo da soberania nacional na área da transformação digital.

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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, que discursou no final da apresentação, sublinhou que a “autonomia estratégica da Europa está hoje talvez mais dependente do que nunca deste preciso tema que é a Inteligência Artificial”. O objetivo, defende, é garantir “que não ficamos expostos a tensões que não dependem de nós”.

Ou seja, caso ferramentas como o Chat GPT ficassem bloqueadas no continente europeu, a salvaguarda estaria na IA já criada pela Europa (e que assim continuaria a funcionar).

O projeto, anunciado por Luís Montenegro na Web Summit de 2024, demorou mais de um ano e meio a ser desenvolvido. Seria um "ChatGPT à portuguesa", dizia Montenegro em novembro de 2024. Mas o modelo agora lançado não inclui um sistema de "chat" nem de interação.

Em termos práticos, esta IA é, para já, capaz de apoiar em visitas no site de museus portugueses, sendo possível aos utilizadores pedirem informações detalhadas sobre quadros ou peças de arte. No futuro será possível, no site gov.pt, pedir também ajuda a tratar de burocracias como fazer o cartão de cidadão. Outras funcionalidades, para o uso mais comum de pesquisa no motor de busca, ainda se mantêm em fase de testagem. Em suma, esta Inteligência Artificial não está ainda em pleno funcionamento, subsistindo muitas dúvidas quanto ao que pode fazer de diferente em relação ao já existente.