Incêndios. Fogo em Murça entrou em resolução às 21h40

O incêndio que deflagrou esta terça-feira em Varges, Murça, entrou em resolução às 21h40, mantendo-se no terreno cerca de 230 operacionais e 72 viaturas, segundo informações da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio foi dado às 12h52, numa zona de acessos difíceis e, de imediato, se verificou uma grande projeção de meios de combate para aquela zona de mato e algum pinhal da freguesia de Noura e Palheiros, no concelho de Murça, distrito de Vila Real.

Os acessos difíceis, o vento e o calor intenso dificultaram o combate ao longo tarde.

Segundo fonte da Proteção Civil, o incêndio entrou em fase de resolução às 21h40.

Ao início da noite, o segundo o comandante sub-regional da Proteção Civil do Douro, José Requeijo, explicou que o trabalho feito em terra e pelos meios aéreos possibilitou uma evolução positiva do combate ao fogo.

Foram mobilizados cerca de uma dezena de meios aéreos para esta ocorrência, que foram dispensados entre as 20h30 e as 20h40, altura em que aconteceu o pôr-do-sol.

O fogo atingiu em zona de alguma floresta, mato e ainda de terrenos agrícolas.