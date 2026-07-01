Incêndios. Perigo máximo em 60 concelhos do interior e muito elevado em mais de 100

Cerca de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro enfrentam esta quarta-feira um perigo de incêndio máximo, no início de um período de subida das temperaturas em Portugal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão em risco muito elevado todo o interior do país, num total superior a 100 concelhos e que inclui alguns em distritos com território no litoral, como Viana do Castelo, Leiria, Setúbal e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado cerca de 40 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

No início da semana, o IPMA alertou para o aproximar de "um longo período com tempo quente e seco", com a temperatura máxima a atingir valores entre 40 e 43.°C no Vale do Tejo e no Alentejo a partir desta quarta-feira e que se estenderá a outras regiões do país ao longo da semana.

Face a estas previsões, o perigo de incêndio vai agravar-se e na quinta-feira e até dia 08 de julho o risco será máximo e muito elevado em praticamente todo o continente, de acordo com a previsão do IPMA.

Por causa do calor, esta quarta-feira os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão já sob aviso laranja (o segundo mais grave), que se vai estender a outras regiões do país e na sexta feira abrangerá todo o território.

As temperaturas mínimas vão variar esta quarta-feira entre os 16.º (Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Leiria) e os 25.º (Castelo Branco) e as máximas entre os 26.º (Sagres) e os 40.º (Castelo Branco).