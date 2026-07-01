IPMA inaugura centro que testa robótica submarina e instrumentação oceanográfica

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) inaugurou esta terça-feira, em Oeiras, um centro destinado a testar robótica submarina e instrumentação oceanográfica, no âmbito do programa Hub Azul Portugal, que prevê mais seis polos noutros locais.

O edifício do Hub Azul - Polo de Oeiras inclui um tanque para testar robótica submarina e instrumentação oceanográfica, espaços vocacionados para a engenharia e monitorização dos oceanos, uma área expositiva e museológica das coleções de organismos marinhos do IPMA e uma biblioteca dedicada às ciências do mar, segundo um comunicado do instituto.

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O centro dispõe também de acesso a sistemas de supercomputação de alto desempenho, espaços de apoio a empresas recém-criadas das áreas da robótica e instrumentação oceanográfica e zona para armazenamento de coleções biológicas e geológicas marinhas.

O polo de Oeiras é o primeiro dos sete previstos pelo programa Hub Azul Portugal a ser concluído.

A infraestrutura hoje inaugurada, que se propõe reforçar a capacidade nacional na investigação científica sobre os oceanos e apoiar o "empreendedorismo azul", representou um investimento superior a quatro milhões de euros, financiado por fundos comunitários do Plano de Recuperação e Resiliência.