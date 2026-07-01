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Jovem da Feira condenado a seis anos de prisão por instigar massacres no Brasil

01 jul, 2026 - 17:02 • Lusa

A leitura do acórdão decorreu esta quarta-feira no Tribunal de Santa Maria da Feira.

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O jovem de 19 anos, residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, acusado de instigar massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, foi esta quarta-feira condenado no tribunal local a seis anos de prisão.

A leitura do acórdão decorreu esta quarta-feira no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo o coletivo de juízes dado como não provada a grande maioria dos factos imputados pelo Ministério Público (MP) ao arguido.

[em atualização]

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