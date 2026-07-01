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Jovem desaparecido no rio Douro no Porto encontrado morto
01 jul, 2026 - 17:06
A vítima, de 19 anos, desapareceu depois de ter saltado para a água junto ao Palácio do Freixo, no Porto.
O jovem de 19 anos desaparecido no rio Douro foi encontrado morto pelas 16h30 desta quarta-feira, revelou à Lusa o comandante adjunto da Capitania do Douro, Pedro Cervaens, indicando que foi encontrado perto do local onde saltou para a água.
A vítima desapareceu pelas 15h25, depois de ter saltado para a água junto ao Palácio do Freixo, no Porto, disse o responsável da capitania do Douro.
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Segundo Pedro Cervaens, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital São João.
O corpo vai ser, entretanto, levado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, acrescentou.
As buscas estiveram a cargo da estação salva-vidas e de mergulhadores dos Sapadores do Porto, acrescentou.
Segundo Pedro Cervaens, o jovem integrava um grupo de entre 12 e 15 jovens que estavam a saltar para o rio, tendo desaparecido após um mergulho.
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