Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Campanha solidária

Mais de 12 mil euros angariados para apoiar famílias vulneráveis no acesso a medicamentos

01 jul, 2026 - 12:22 • Redação*

"A probabilidade de uma pessoa pertencente ao escalão económico mais desfavorecido não adquirir toda a medicação necessária aumentou para 52%". Campanha Solidária angaria mais de 12 mil euros para apoiar famílias no acesso a medicamentos.

A+ / A-

Mais de 12 mil euros foram arrecadados na 15.ª Campanha Solidária "Dê Troco a Quem Precisa", entre os dias 15 e 26 de junho. A campanha foi promovida pela Associação Dignitude e o valor será utilizado para garantir que, durante um ano, 76 pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica tenham acesso a medicamentos.

O valor angariado, de 12 591,95 euros, será revertido para o Programa abem que pretende dar resposta aos problemas de acesso ao medicamento, motivados pelo atual contexto socioeconómico.

Ao longo da campanha, os portugueses foram convidados a contribuir através da doação do troco das suas compras em mais de 500 farmácias aderentes de todo o país, bem como por MB WAY ou transferência bancária.

"Acesso aos medicamentos continua a ser um desafio para muitas pessoas"

De acordo com o relatório Acesso a Cuidados de Saúde 2025, da Nova SBE, a probabilidade de uma pessoa pertencente ao escalão económico mais desfavorecido não adquirir toda a medicação necessária aumentou de 41%, em 2023, para 52%, em 2025. Neste contexto, iniciativas como a Campanha "Dê Troco a Quem Precisa" assumem um papel fundamental no apoio às famílias mais vulneráveis.

Ao longo da última década, o Programa abem já apoiou mais de 46 mil pessoas. Desde o seu início, foram também dispensadas mais de 3,6 milhões de embalagens de medicamentos, que abrangeram todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

É possível apoiar o Programa abem através do MB WAY (932 440 068) ou transferência bancária (PT50 0036 0000 9910 5914 8992 7).

A Associação Dignitude, promotora do Programa abem, emite recibos de donativo no âmbito do Estatuto de Benefícios Fiscais. Para tal, os doadores devem enviar comprovativo de transferência, nome e NIF para geral@dignitude.org.

* Editado por Ana Kotowicz

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 01 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)