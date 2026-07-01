Médica suspeita por alegado esquema com reformas por invalidez detida pela PJ

A médica que, recentemente, foi acusada de cobrar aos pacientes para passar reformas por invalidez foi, esta terça-feira, detida pela Polícia Judiciária. A profissional de saúde atuava em Benavente e terá, alegadamente, prescrito reformas por invalidez de forma fraudulenta.

A informação está a ser avançada esta quarta-feira pela SIC Notícias, canal que denunciou o esquema, em abril.

O caso revelava um alegado esquema em que a médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez, tendo conseguido, numa única empresa pública, que dezenas de trabalhadores se reformassem por invalidez.

A Ordem dos Médicos abriu, na altura, um inquérito à médica do distrito de Santarém.

Factos "indiciam alegadas práticas gravemente lesivas da ética e da deontologia médica"

Para a Ordem dos Médicos (OM), os factos revelados na reportagem, que envolvem uma médica de Benavente, que cobraria pagamentos indevidos e não declarados para facilitar processos de reforma por invalidez, "indiciam alegadas práticas gravemente lesivas da ética e da deontologia médica".

"A Ordem dos Médicos condena qualquer atuação que instrumentalize o ato médico para fins alheios ao interesse dos doentes, ao rigor clínico e ao cumprimento da lei", afirmava o bastonário da OM, em comunicado.

Carlos Cortes sublinhou, na altura, que "a utilização do estatuto profissional para obter vantagens indevidas, se confirmada, constitui uma violação ética intolerável e uma quebra gravíssima da confiança que a sociedade deposita na classe médica".

Segundo a OM, o Conselho Disciplinar do Conselho Regional do Sul abriu, de imediato, um processo disciplinar nos termos do Estatuto da Ordem dos Médicos que pretende apurar de forma rigorosa todos factos.

A Investigação SIC teve conhecimento que nos últimos anos, dezenas de trabalhadores da Carris recorreram a esta médica.

Contactada pela SIC, a empresa revela que efetivamente identificou "crescimento continuado e aparentemente anómalo nos processos de reforma por invalidez" e que, por isso, apresentou uma queixa-crime junto do Ministério Público.