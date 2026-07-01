- Noticiário das 8h
- 01 jul, 2026
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O Poder da Rádio em debate. Em direto esta sexta-feira
01 jul, 2026 - 07:21
Os dois principais grupos privados de rádio uniram-se para apoiar a seleção portuguesa no dia da estreia neste Mundial de Futebol. Numa emissão especial no YouTube, a Renascença faz o balanço de uma ação conjunta por uma causa comum.
Foi uma emissão em nome de Portugal com os dois maiores grupos de rádio do país. A Bauer Media Audio Portugal e o Grupo Renascença Multimédia aceitaram o desafio da Galp para uma manhã de rádio na Cidade do Futebol no dia 17 de Junho.
Depois de juntarem microfones no relvado, é tempo de os promotores da iniciativa fazerem o balanço da ação, numa emissão digital transmitida no canal YouTube da Renascença, a partir das 15 horas de sexta-feira. Pode subscrever ou ativar uma notificação para receber um alerta quando o debate iniciar.
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Quanto vale o poder da rádio em Portugal? Que temas podem juntar as forças de grupos concorrentes em novas emissões? Que desafios comuns têm as rádios mais ouvidas do país?
O debate, moderado pelo jornalista José Pedro Frazão, conta com José Luis Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimedia, Salvador Bourbon Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal e Filipa Ribeiro, Global Head de Brand Strategy da Galp.
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