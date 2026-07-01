​Onda de calor. “A partir do terceiro ou quarto dia, é provável haver excesso de mortalidade”

A persistência das temperaturas elevadas em Portugal vai “muito provavelmente” ter impacto na mortalidade, admite à Renascença o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

O país atravessa um período prolongado de calor intenso, com temperaturas que podem chegar aos 44 graus e noites em que os termómetros dificilmente descerão abaixo dos 20 graus em grande parte do território. Situação que já levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar os distritos de Lisboa, Setúbal, Coimbra e Leiria sob aviso vermelho nos próximos dias.

Neste quadro, Bernardo Gomes refere que o impacto na saúde pode não ser imediato, mas tende a agravar-se.

“É provável termos um sinal estatístico no sentido de algum excesso de mortalidade a partir do momento em que entramos pelo terceiro, quarto, quinto dia de calor sucessivo”, afirma.

O médico de saúde pública sublinha que este é um cenário “expectável” em períodos prolongados de calor extremo, sobretudo num país envelhecido e com muitos problemas de pobreza energética e habitações pouco preparadas para proteger os residentes.

“Não poderemos dramatizar, mas é o que se espera. O que devemos tentar fazer é minimizar”, defende.

Ainda assim, Bernardo Gomes afasta um cenário semelhante ao registado na onda de calor em França: “Não estou à espera de que esse impacto seja exagerado, mas, estatisticamente, de acordo com as condições que temos e com o envelhecimento da população, é natural que exista algum impacto.”

Melhor comunicação mostra “a seriedade daquilo que está em causa”

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considera positiva a forma como as autoridades têm vindo a comunicar o risco associado ao calor.

“A comunicação relativamente a isto tem sido melhorada, até porque há necessidade. Estamos a passar por um período em que o risco destas circunstâncias vai aumentar”, afirma.

Para Bernardo Gomes, a existência de um momento formal de comunicação ao país é importante, “porque também assinala a seriedade daquilo que está em causa.”

Ainda assim, o médico alerta que a resposta não pode limitar-se à transmissão de recomendações gerais, nem à abertura pontual de espaços climatizados. Embora considere positiva a existência de locais de abrigo com temperatura controlada.