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​Onda de calor. “A partir do terceiro ou quarto dia, é provável haver excesso de mortalidade”

01 jul, 2026 - 12:07 • André Rodrigues

Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública admite que a onda de calor que Portugal enfrenta por estes dias é “uma minimaratona de alguns dias”. Bernardo Gomes alerta para o risco acrescido nos idosos, doentes crónicos, crianças e pessoas que vivem em casas mal preparadas para temperaturas extremas.

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​Onda de calor. “A partir do terceiro ou quarto dia, é provável haver excesso de mortalidade”
Ouça as declarações de Bernardo Gomes. Foto: Christopher Neundorf/EPA

A persistência das temperaturas elevadas em Portugal vai “muito provavelmente” ter impacto na mortalidade, admite à Renascença o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

O país atravessa um período prolongado de calor intenso, com temperaturas que podem chegar aos 44 graus e noites em que os termómetros dificilmente descerão abaixo dos 20 graus em grande parte do território. Situação que já levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar os distritos de Lisboa, Setúbal, Coimbra e Leiria sob aviso vermelho nos próximos dias.

Neste quadro, Bernardo Gomes refere que o impacto na saúde pode não ser imediato, mas tende a agravar-se.

É provável termos um sinal estatístico no sentido de algum excesso de mortalidade a partir do momento em que entramos pelo terceiro, quarto, quinto dia de calor sucessivo”, afirma.

O médico de saúde pública sublinha que este é um cenário “expectável” em períodos prolongados de calor extremo, sobretudo num país envelhecido e com muitos problemas de pobreza energética e habitações pouco preparadas para proteger os residentes.

“Não poderemos dramatizar, mas é o que se espera. O que devemos tentar fazer é minimizar”, defende.

Ainda assim, Bernardo Gomes afasta um cenário semelhante ao registado na onda de calor em França: “Não estou à espera de que esse impacto seja exagerado, mas, estatisticamente, de acordo com as condições que temos e com o envelhecimento da população, é natural que exista algum impacto.”

Melhor comunicação mostra “a seriedade daquilo que está em causa”

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública considera positiva a forma como as autoridades têm vindo a comunicar o risco associado ao calor.

A comunicação relativamente a isto tem sido melhorada, até porque há necessidade. Estamos a passar por um período em que o risco destas circunstâncias vai aumentar”, afirma.

Para Bernardo Gomes, a existência de um momento formal de comunicação ao país é importante, “porque também assinala a seriedade daquilo que está em causa.”

Ainda assim, o médico alerta que a resposta não pode limitar-se à transmissão de recomendações gerais, nem à abertura pontual de espaços climatizados. Embora considere positiva a existência de locais de abrigo com temperatura controlada.

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No entanto, Bernardo Gomes lembra que a resposta deve estar preparada localmente e não pode depender apenas de um único espaço por território.

A estratégia que o Governo apresentou esta quarta-feira prevê, entre outras medidas, a existência de, pelo menos, um local de abrigo climatizado para acolher populações mais vulneráveis, como idosos e doentes crónicos.

Duas horas por dia de proteção térmica em indivíduos mais vulneráveis podem fazer toda a diferença, até uma questão de vida ou morte nestes dias prolongados, porque fazem com que o organismo consiga descansar.”

No entanto, Bernardo Gomes sublinha que esta ideia “não é propriamente nova. Isto deveria estar previsto nos planos de contingência face às temperaturas extremas”.

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O problema, prossegue, é que “as unidades locais de saúde abrangem vários concelhos e que, por isso, a articulação com municípios, proteção civil e instituições locais é essencial”.

“Se houver necessidade de mobilizar pessoas vulneráveis para locais climatizados, não é a unidade local de saúde que vai fazer isso sozinha”, acrescenta.

“Isto não vai ser um sprint. Vai ser uma minimaratona”

Para o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, o principal risco “nem é tanto os picos de temperatura, mas o tempo prolongado de temperatura a que vamos estar sujeitos, o que faz com que seja difícil arrefecer as casas e também os organismos humanos.”

Daí a recomendação para que os próximos dias sejam devidamente planeados de modo a “evitar a exposição solar entre o fim da manhã e o final da tarde, reforçar a hidratação, adaptar horários de trabalho e atividades físicas, proteger idosos, crianças e doentes crónicos e ter cuidados especiais em viagens”.

“Isto não vai ser um sprint. Vai ser uma minimaratona de alguns dias”, resume.

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