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Onda de calor. Associação de Municípios quer alargar horário de edifícios climatizados

01 jul, 2026 - 07:52 • Filipa Ribeiro

Para dar resposta às altas temperaturas a Associação Nacional de Municípios está, com a DGS, a preparar um conjunto de recomendações para as autarquias. Em cima da mesa está o prolongamento do horário dos edifícios climatizados e ainda limitações para as áreas florestais.

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A Associação Nacional de Municípios (AMP) está a trabalhar com a Direção-Geral da Saúde num conjunto de medidas específicas para enfrentar a onda de calor. Entre elas o alargamento do horário de abertura de edifícios climatizados e auditórios e limitações ao uso de grelhadores junto a zonas florestais.

Em declarações à Renascença, o presidente da AMP, Pedro Pimpão indica ainda que serão emitidas recomendações e avisos à população para não estarem expostas às horas de maior calor e para reforçarem a hidratação.

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Pedro Pimpão diz que será recomendado às câmaras municipais a abertura dos espaços climatizados à população para haver "um ponto de refúgio de apoio" para as pessoas. Sobre as florestas, o responsável pela Associação de Municípios indica que será recomendado a limitação no uso de grelhadores em parques de merendas, por exemplo.

As recomendações estão ainda a ser ultimadas.

O presidente da AMP, por outro lado, não consegue fazer um levantamento sobre a implementação dos planos de ação climática nos municípios. Pedro Pimpão admite atrasos e dá o próprio exemplo, o autarca de Pombal indica que no seu município o plano esta em consulta pública.

Pedro Pimpão enaltece que as tempestades e os eventos climáticos extremos já provaram que se vão prolongar e alerta para a urgência de se colocar em vigor os planos de ação climática nas autarquias.

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