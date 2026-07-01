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Onda de calor traz "risco significativo" para a saúde pública e pode aumentar mortalidade

01 jul, 2026 - 11:59 • Tomás Anjinho Chagas

Ministério da Saúde antecipa que os próximos dias podem fazer com que o país tenha "excesso de mortalidade" e apela aos mais vulneráveis para se dirigirem aos Locais de Abrigo Temporário (LAT) definidos pelos municípios: podem ser Igrejas, centros comerciais ou hoteis. Mas a lista ainda não está disponível.

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(Em atualização)

O Governo assume que a onda de calor que se vai sentir nos próximos dias em Portugal representa um "risco significativo" para a saúde pública.

Para antecipar os efeitos — que podem passar pelo aumento de mortalidade no país — foi realizada uma conferência de imprensa no ministério da Saúde, com várias entidades sentadas lado a lado para lançar conselhos à população.

Um dos apelos deixados é para que os mais vulneráveis se dirigir-se a aos Locais de Abrigo Temporário (LAT), que vão ser definidos por cada município. A lista não está disponível e o conselho só se aplica quando o nível de risco for 2 ou 3, neste momento o país está no nível 1.

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