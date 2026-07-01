Onze detidos por suspeitas de burlas que resultaram na movimentação de 50 milhões

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje 11 pessoas, na sequência de buscas realizadas em todo o país, por suspeitas de movimentação de 50 milhões de euros resultantes de crimes de burla e branqueamento de capitais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com informação publicada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), está ainda em causa o crime de associação criminosa e a suspeita de que "pelo menos desde meados de agosto de 2025, a organização, constituída por vários grupos com ligações entre si, se dedica à criação de sociedades comerciais de 'fachada'".

As sociedades comerciais permitiam a abertura de contas bancárias, "com a finalidade de fazer circular fundos de proveniência ilícita, com origem em burlas ou crimes informáticos", acrescentou a PGR.

Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, circularam nas contas controladas pela organização cerca de 50 milhões de euros.

No total, foram realizadas 22 buscas de norte a sul do país, tendo sido apreendidos equipamentos informáticos, documentação bancária e telemóveis. Alguns dos detidos vão ser interrogados por um magistrado do Ministério Público e os restantes serão presentes a interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

Este inquérito, denominado Operação Eclipse, é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), com a coadjuvação da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ.