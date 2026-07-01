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Pode doar sangue? Federação avisa que alguns níveis estão abaixo do desejável

01 jul, 2026 - 07:59 • Lusa

Todos os anos são necessárias entre mil e 1.100 unidades de sangue para responder às necessidades.

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A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) apelou hoje à dádiva, lembrando que no verão é sempre mais baixa e que os níveis de alguns tipos de sangue já estão "abaixo do desejável".

No comunicado em que lança a campanha de verão, a federação refere que os últimos dados de reservas mostram que as de alguns hospitais estão "próximo dos limites mínimos de segurança" e que todos os anos são necessárias entre 1.000 e 1.100 unidades de sangue para responder às necessidades.

Os dados divulgados pela FEPODABES indicam que a necessidade de doação imediata para as reservas do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) do tipo de sangue A+ e AB-.

Para o sangue B- e O+ o IPST tem reservas para um ou dois dias e para o sangue A-, B+ e O- tem para três a cinco dias.

A reserva nacional (nos hospitais) tem níveis normais e, por regiões, apenas no Algarve a reserva de sangue A+ tem margem para três a cinco dias.

Em Portugal, as reservas de sangue funcionam através de um sistema centralizado e gerido pelo IPST, que assegura a colheita, processamento e distribuição para os hospitais.

O presidente da federação, Alberto Mota, citado no comunicado, recorda que ter as reservas próximas dos limites de segurança pode dificultar a realização de transfusões, cirurgias e tratamentos indispensáveis para milhares de doentes.

Adianta que nos últimos anos se tem registado uma diminuição das dádivas de sangue, uma situação que representa "um desafio crescente" para os serviços de saúde e lembra que garantir reservas adequadas "é uma responsabilidade coletiva" e um gesto que pode salvar vidas.

"A dádiva de sangue é um gesto simples, seguro e solidário", sublinha a FEPODABES, apelando a todos que, antes de partirem para férias, ou até mesmo durante o período de descanso, reservem uns minutos para doar sangue.

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