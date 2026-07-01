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Sobe para 75 o número de portugueses mortos nos sismos na Venezuela

01 jul, 2026 - 20:29 • Fábio Monteiro

Subiu para 75 o número de cidadãos portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Ministério dos Negócios Estrangeiros contabiliza ainda 66 portugueses desaparecidos. Maioria das vítimas mortais tinha também nacionalidade venezuelana.

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Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta quarta-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. O número de mortos subiu para 75, enquanto 66 cidadãos portugueses continuam desaparecidos.

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Os novos dados representam um agravamento face ao balanço anterior, que apontava para 71 mortos. Em sentido inverso, o número de desaparecidos desceu de 71 para 66.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 65 das 75 vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana.

Por faixas etárias, o balanço indica que morreram 12 crianças e 63 adultos.

As operações de busca e identificação das vítimas prosseguem nas zonas mais afetadas pelos sismos.

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