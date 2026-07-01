- Noticiário das 22h
- 01 jul, 2026
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Sobe para 75 o número de portugueses mortos nos sismos na Venezuela
01 jul, 2026 - 20:29 • Fábio Monteiro
Subiu para 75 o número de cidadãos portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Ministério dos Negócios Estrangeiros contabiliza ainda 66 portugueses desaparecidos. Maioria das vítimas mortais tinha também nacionalidade venezuelana.
Ministério dos Negócios Estrangeiros atualizou esta quarta-feira o balanço das vítimas portuguesas dos sismos que atingiram a Venezuela em 24 de junho. O número de mortos subiu para 75, enquanto 66 cidadãos portugueses continuam desaparecidos.
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Os novos dados representam um agravamento face ao balanço anterior, que apontava para 71 mortos. Em sentido inverso, o número de desaparecidos desceu de 71 para 66.
Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 65 das 75 vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana.
Por faixas etárias, o balanço indica que morreram 12 crianças e 63 adultos.
As operações de busca e identificação das vítimas prosseguem nas zonas mais afetadas pelos sismos.
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