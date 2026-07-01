ULS de Coimbra consegue garantir cobertura total de médicos de família

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra anunciou esta quarta-feira que passou a assegurar a cobertura total de médico de família aos mais de 450 mil utentes inscritos na sua área de abrangência.

"É a primeira vez que a ULS de Coimbra consegue preencher todas as vagas abertas para médico geral de família", afirma, num comunicado, aquela estrutura, que abrange 21 concelhos da região Centro, com 461.971 utentes inscritos nos Cuidados de Saúde Primários, a 31 de maio.

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Em causa estavam 17 vagas de clínica familiar para 10 concelhos, que foram todas preenchidas.

Para o presidente da ULS de Coimbra, Francisco Maio Matos, "conseguir cobertura total de médico de família era um objetivo de enorme relevância e um compromisso que conseguimos concretizar e de que muito nos orgulhamos".

"Este resultado demonstra que é possível responder aos desafios da contratação de médicos, quando existe uma estratégia consistente, equipas motivadas e uma visão clara para o futuro", sublinha.

As unidades com maior histórico de carência de médico de família, na região, eram Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital, no interior do distrito de Coimbra, dois locais onde nos últimos anos abriram vagas, em vários concursos, que nunca foram preenchidas.

"O feito resulta de um esforço conjunto entre a ULS de Coimbra, as autarquias e os coordenadores das unidades de cuidados primários e das unidades de saúde familiar", lê-se no comunicado.

"Mobilizámo-nos para conseguir divulgar todas as vagas que tínhamos e mostrar as vantagens de vir trabalhar para a nossa ULS, demos a conhecer as oportunidades que os médicos de família têm na ULS de Coimbra e, assim, conseguimos assegurar médico de família a toda a nossa população", salienta.

A diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Primários, Inês Rosendo, destaca a forte mobilização para se "conseguir divulgar todas as vagas e mostrar as vantagens de vir trabalhar para a ULS de Coimbra".

"Demos a conhecer as oportunidades que os médicos de família têm na ULS de Coimbra e, assim, conseguimos assegurar médico de família a toda a nossa população", sublinha.

A médica realça ainda que "conseguir preencher a totalidade das vagas para especialistas em medicina geral e familiar é um passo muito importante para reforçar a proximidade, a continuidade e a qualidade dos cuidados primários de saúde".

"Este resultado reflete, também, a capacidade de atração da ULS de Coimbra e o empenho dos nossos profissionais, das equipas que diariamente contribuem para fazer desta instituição um local de excelência para trabalhar e para cuidar", conclui.