12 crianças e jovens morreram por afogamento em 2025

Morreram 12 crianças e jovens por afogamento em 2025, mais quatro do que no ano anterior. É o que indicam a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) e a GNR, que publicam anualmente os dados estatísticos relativos aos afogamentos e acidentes por mergulho.

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De acordo com o relatório a que a Renascença teve acesso, o número de mortes e de internamentos aumentou entre 2020 e 2024. Nestes cinco anos morreram 63 crianças e jovens por afogamento, aos quais se somam 57 internamentos. Foram ainda reencaminhadas pelo 112 para o CODU/INEM 588 ocorrências relacionadas com afogamentos e mergulhos.

Em declarações à Renascença, Sandra Nascimento, secretária-geral da APSI, antecipa uma inversão da tendência de decréscimo verificada nos primeiros anos desta década, tendo em conta "os 33 casos relatados pela imprensa, sendo que 12 foram fatais", relativos ao ano passado.

De recordar que, na década passada, o valor médio do número de mortes situava-se abaixo da dezena na maioria dos anos (8,9 por ano), "sendo que, provavelmente, temos agora mais um ano em que o número de mortes por afogamento será mais elevado do que acontecia há cinco anos", lamenta Sandra Nascimento.

Nestas declarações, a secretária-geral da APSI lembra que os afogamentos são a segunda causa de morte acidental de crianças e jovens até aos 19 anos.

Maior número de mortes entre jovens a partir dos 15 anos

A análise ao quinquénio de 2020 a 2024 mostra vulnerabilidades distintas consoante a idade:

• 0 aos 4 anos (20 mortes e 21 internamentos): os casos ocorrem maioritariamente em piscinas de utilização particular;

• 5 aos 9 anos (5 mortes e 8 internamentos): apresenta os valores mais baixos;

• 10 aos 14 anos (10 mortes e 10 internamentos): o risco é maior nos meios aquáticos naturais, provavelmente associado ao início da utilização independente destes locais;

• 15 aos 19 anos (28 mortes e 18 internamentos): é a faixa etária onde se regista o maior número de mortes, também em meios aquáticos naturais, como lagos, barragens, praias marítimas ou fluviais.

Na próxima semana, a APSI e a GNR lançam a campanha anual para alertar as famílias.

Em comunicado, sublinham que "o afogamento é rápido, silencioso e pode acontecer em muito poucos centímetros de água".

Entre outras recomendações, apelam à supervisão ativa e constante por parte dos adultos e à instalação de barreiras verticais em piscinas domésticas.

Face ao número de mortes, a secretária-geral da APSI defende a criação de uma estratégia nacional para enquadrar toda a atuação neste domínio.

Quanto às medidas específicas que essa estratégia deve incluir, Sandra Nascimento sugere a criação de um observatório sobre afogamentos e outros acidentes relacionados com planos de água, legislação geral para as piscinas que obrigue, nomeadamente, à proteção das piscinas particulares e a integração, nos currículos escolares, da aprendizagem de competências aquáticas.