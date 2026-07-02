Apagão. Portugal e Espanha inauguram nova interligação elétrica entre Minho e Galiza

Portugal e Espanha inauguram esta quinta-feira uma nova interligação elétrica num investimento de 70 milhões de euros do lado português, destinada a reforçar as trocas de eletricidade entre os dois países e a integrar mais energias renováveis.

A cerimónia assinala a entrada em serviço da nova ligação entre as redes elétricas de Portugal e Espanha e é promovida pela REN --- Redes Energéticas Nacionais e pela Red Eléctrica, filial da Redeia, responsáveis pelo transporte de eletricidade nos dois países.

A nova ligação é de muito alta tensão e faz parte do eixo elétrico entre o Minho e a Galiza, ligando a rede portuguesa à rede espanhola, através das subestações de Ponte de Lima, Fontefría e Beariz.

Segundo informação disponível no site da REN, o projeto permite aumentar a capacidade de interligação entre Portugal e Espanha, em linha com os objetivos do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) e com as metas europeias de capacidade transfronteiriça.

Na prática, a nova infraestrutura deverá permitir mais trocas de eletricidade entre os dois países, reduzir situações de congestionamento nas redes e facilitar a integração de produção renovável no sistema elétrico.

A nova ligação entra em serviço pouco mais de um ano depois do apagão ibérico de 28 de abril de 2025, que afetou Portugal e Espanha e reforçou o debate sobre a necessidade de redes elétricas mais robustas.

A interligação faz parte de um novo eixo entre Beariz e Fontefría, em Espanha, e a zona do Porto, passando, em Portugal, pelas subestações de Ponte de Lima e Vila Nova de Famalicão.

O projeto contempla uma linha aérea dupla de 400 kV entre Beariz, Fontefría e Ponte de Lima, com uma extensão total estimada de 90 quilómetros, dos quais 18 em Espanha e 72 em Portugal.

Numa fase inicial, o troço transfronteiriço entre Fontefría e Ponte de Lima terá apenas um circuito instalado.

De acordo com a REN, a nova ligação permitirá atingir de forma sustentada uma capacidade comercial mínima de interligação de 3.000 megawatts nos dois sentidos, conforme acordado em cimeira ibérica entre os governos de Portugal e Espanha.

No evento participam o presidente executivo da REN, Rodrigo Costa, e a presidente da Redeia, Beatriz Corredor, bem como a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e a terceira vice-presidente do Governo espanhol e ministra para a Transição Ecológica, Sara Aagesen.

Estão também previstas intervenções de María Jesús Lorenzana, conselheira da Economia e Indústria da Xunta da Galiza, e de representantes da Comissão Europeia.

Segundo estudos citados pela REN no âmbito do plano europeu de desenvolvimento da rede elétrica, o projeto poderá permitir, em 2030, uma redução dos custos variáveis de produção de eletricidade entre 4 e 29 milhões de euros por ano, dependendo dos cenários. Os valores também têm em conta o aumento da capacidade de interligação entre as redes de França e de Espanha previsto para o referido horizonte temporal.

A REN estima que a infraestrutura possa evitar perdas de produção renovável entre 38 e 464 gigawatts-hora por ano, no horizonte 2030, igualmente dependendo dos cenários considerados.