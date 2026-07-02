Calor. Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas

O Governo declarou situação de alerta devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas. O anúncio foi feito pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, após uma reunião com a equipa que integra o Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), situado nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde alertou ainda para o "agravamento muito significativo das condições atmosféricas". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Para situações de grande emergência, o Governo vai avançar com uma declaração de situação de alerta, que são medidas de exceção para momentos extraordinários e de dificuldades" e que "levam também à aplicação de diplomas de exceção", afirmou Luís Neves, que pediu a colaboração de todos os cidadãos.

O governante precisou que "pelo menos até ao dia 6, depois haverá outros momentos de avaliação", é esperado no interior do país "forte calor, temperaturas superiores a 40 graus, baixíssimos índices de humidade, e ventos que podem chegar aos 70 quilómetros por hora ou até mais". Segundo Luís Neves, estas são "condições de perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo", pelo que reiterou o pedido aos cidadãos para serem responsáveis e evitarem comportamentos negligentes. "Se há algum que não está a ter um comportamento adequado, o outro tem a obrigação de chamar a atenção e de alertar", frisou. Se esse comportamento persistir, Luís Neves desafiou os cidadãos a denunciar. O Governo assinou um diploma, "com aplicação a partir da meia-noite, para a declaração de situação de alerta", que destaca, "em primeiro lugar, a proibição de acesso e circulação a determinados ou, entre outros, espaços florestais, previamente definidos", disse o ministro. O documento proíbe a realização de queimadas e queimas de sobrantes da exploração agrícola e a proibição de realização de "trabalhos nos espaços florestais, com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais".

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"Cada um de nós tem a responsabilidade de prevenir e fazer a sua parte" No entretanto, e na rede social X (antigo Twitter), o primeiro-ministro veio confirmar a situação de alerta e garantir que está a acompanhar a "evolução da situação ao detalhe", pedindo a todos para que sejam preventivos. "Cada um de nós tem a responsabilidade de prevenir e fazer a sua parte", escreve Luís Montenegro, que pede "a todos que respeitem as indicações das autoridades".

Todos somos necessários para proteger a nossa comunidade e o nosso território", ressalva. Como? Durante as declarações desta manhã, Luís Neves sublinhou o risco de utilização de motorroçadoras de lâmina, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal, uma vez que podem provocar faíscas e iniciar um incêndio. Também não é permitido o uso de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, assim como o lançamento de balões com mecha, sendo suspensas "autorizações que já tenham sido emitidas".