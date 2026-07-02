- Noticiário das 15h
- 02 jul, 2026
-
Calor. Hospital de Braga ativa nível 2 do plano de contingência
02 jul, 2026 - 13:27 • Lusa
Diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Braga, Aldara Braga, disse que, até ao momento, já foram abertas, pelo menos, 30 camas de contingência.
O Hospital de Braga ativou o nível 2 do plano de contingência, devido à vaga de calor que se faz sentir e à afluência ao Serviço de Urgência, foi esta quinta-feira anunciado.
Em declarações à Lusa, a diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Braga, Aldara Braga, disse que, até ao momento, já foram abertas, pelo menos, 30 camas de contingência.
Paralelamente, foi reforçado o serviço de altas clínicas, "para agilizar o fluxo de entrada e saída" de doentes e, assim, evitar que camas fiquem desnecessariamente ocupadas.
Ativado na noite de quarta-feira, o nível 2 do plano de contingência significa ainda maior vigilância dos grupos vulneráveis, como doentes crónicos, idosos, crianças e grávidas.
"Notámos que houve um incremento da afluência ao hospital desde a última semana e estamos em permanente avaliação da situação. Mas até ao momento ainda não houve qualquer redução da atividade assistencial", vincou Aldara Braga.
A diretora clínica disse que o nível 2 se manterá "enquanto se revelar necessário".
A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou na quarta-feira recomendações aos municípios para protegerem as populações das temperaturas elevadas e ondas de calor, alegando o "papel de proximidade essencial" que desempenham na preparação e resposta a esses fenómenos.
A DGS apontou quatro grupos de populações mais vulneráveis - pessoas com mais de 65 anos, crianças com menos de 5 anos e grávidas; com doenças crónicas e deficiência ou dependência, incluindo acamados ou com mobilidade reduzida; que vivem sozinhas ou em situação de sem-abrigo; e trabalhadores expostos ao calor e pessoas institucionalizadas.
O Governo declarou hoje situação de alerta devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.
- Noticiário das 15h
- 02 jul, 2026
-
- Calor. Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
- Calor. Aviso vermelho alargado até domingo em 10 distritos
- Calor. Aviso vermelho para Lisboa e Setúbal a partir de quinta-feira
- Calor extremo. Lisboa reforça apoio a idosos e pessoas em situação de sem-abrigo
- Os problemas com as estatísticas, os exames e muito calor
- Calor. Doze distritos sob aviso vermelho entre quinta-feira e sábado
- Calor. Lisboa tem dois pavilhões preparados para abrigo temporário de população mais vulnerável
- Quais as recomendações da DGS para enfrentar o calor?
- "Chama-se verão", diz o Chega sobre onda de calor que o país vai atravessar
- Calor. Governo declara situação de alerta e proíbe várias atividades agrícolas
- Calor. Aviso vermelho alargado até domingo em 10 distritos
- Calor. Aviso vermelho para Lisboa e Setúbal a partir de quinta-feira
- Calor extremo. Lisboa reforça apoio a idosos e pessoas em situação de sem-abrigo
- Os problemas com as estatísticas, os exames e muito calor
- Calor. Doze distritos sob aviso vermelho entre quinta-feira e sábado
- Calor. Lisboa tem dois pavilhões preparados para abrigo temporário de população mais vulnerável
- Quais as recomendações da DGS para enfrentar o calor?
- "Chama-se verão", diz o Chega sobre onda de calor que o país vai atravessar