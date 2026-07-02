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Casos de dermatofilose na Europa levantam suspeitas de transmissão entre humanos

02 jul, 2026 - 00:11 • Redação

Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças identificou um aumento invulgar de casos de dermatofilose em vários países europeus. Infeção, até agora quase exclusiva de animais, registou cerca de 100 casos humanos em seis meses. Maioria dos doentes não teve contacto conhecido com animais.

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O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) alertou para um aumento invulgar de casos de dermatofilose na Europa. Entre dezembro de 2025 e junho de 2026 foram notificados cerca de 100 casos em seis países, apesar de, em mais de 60 anos, terem sido descritos menos de 50 casos humanos em todo o mundo.

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A infeção é causada pela bactéria Dermatophilus congolensis, conhecida em medicina veterinária. A maioria dos doentes identificados não teve contacto com animais, o que reforça a suspeita de transmissão entre humanos.

A doença provoca lesões cutâneas geralmente benignas e responde a antibióticos orais, mas pode ser confundida com outras infeções, tornando o diagnóstico mais difícil.

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  • 02 jul, 2026
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