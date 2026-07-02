- Noticiário das 17h
- 02 jul, 2026
-
Dois feridos graves em incêndio numa garagem no Porto
02 jul, 2026 - 16:39 • Lusa
As causas do incêndio são desconhecidas.
Duas pessoas ficaram feridas com gravidade num incêndio que deflagrou esta quinta-feira, ao início da tarde, numa garagem na rua Dom António Meireles, no Porto, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.
À Lusa, a fonte referiu que o alerta para incêndio foi registado às 14h14 e cerca das 15h30 "o combate ao fogo evoluía favoravelmente".
Duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas ao Hospital de São João.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
No local estão meios do Regimento de Sapadores de Bombeiros do Porto, bem como dos bombeiros Voluntários e dos Portuenses, num total de 22 operacionais, auxiliados por oito veículos.
- Noticiário das 17h
- 02 jul, 2026
-