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Enviados mais dois helicópteros para o incêndio florestal de Vouzela

02 jul, 2026 - 16:20 • Pedro Mesquita

Informação avançada em conferência de imprensa por Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil.

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Foi reforçado com dois helicópteros o combate aéreo ao incêndio florestal de Vouzela, o mais grave durante a tarde desta quinta-feira e que teve ignição por volta das três da manhã. A informação foi avançada em conferência de imprensa por Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil, que sublinhou as dificuldades no combate às chamas.

"Reforçámos a capacidade com recursos aéreos, estando neste momento, inclusivamente, já empenhados os dois helicópteros da Força Aérea no incêndio de Vouzela. Desde a meia-noite do dia de hoje e até às 15h, tivemos e registámos um conjunto de 62 ocorrências, algumas delas durante o período noturno", disse aos jornalistas.

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"Por exemplo, o incêndio de Vouzela, que continua em curso, teve início por volta das 3h da manhã e continua numa zona bastante complexa, com uma orografia complexa e com uma continuidade de combustível também ela bastante elevada. E, portanto, estes incêndios, que até às 15h se encontram em curso, envolveram 1.995 operacionais, 537 meios terrestres e 61 meios aéreos", acrescentou Mário Silvestre.

De resto, explicou que a janela de oportunidade durante a noite dá aos bombeiros "a capacidade de extinção mais fácil dos incêndios, ou seja, diminui a severidade dos incêndios, permitindo às forças no terreno atuar de outra maneira e terem maior capacidade de extinção".

No entanto, nas próximas duas noites essa janela será extremamente reduzida. O comandante nacional da Proteção Civil avisa, por outro lado, que serão também particularmente difíceis devido à intensidade do vento.

"As informações do IPMA dão-nos ventos significativos durante o período noturno e, por volta das 23h, o índice meteorológico, o Fire Weather Index, que nos dá, no fundo, a previsão de severidade ou potencial desse incêndio, em algumas regiões do país, vai atingir o seu máximo às 23h", concluiu.

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