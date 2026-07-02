Exames Nacionais. "O sistema está preparado para um número anormal de recursos das notas?"

A ex-ministra socialista Mariana Vieira da Silva admite um aumento substancial dos pedidos de revisão da correção dos exames nacionais de Português. A deputada socialista quer saber se o Ministério da Educação tem planos de contingência para fazer face ao possível aumento de recursos interpostos pelos alunos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

"Está o sistema preparado para termos um número anormal de recursos? Compreendo que, perante estas notícias, mais jovens queiram rever a sua prova, sendo um direito que têm e que sempre tiveram. Estamos preparados para isso? Que planos de contingência existem para, se isso também se atrasar, haver tempo para quem se candidate ao ensino superior?", questiona Mariana Vieira da Silva, deputada socialista, no programa "Casa Comum", da Renascença.

A antiga governante considera que as explicações de Fernando Alexandre no Parlamento foram insuficientes e que sobram muitas perguntas sem resposta.

"Todos os professores que se estão a queixar de não conseguir aceder ao site de correção estão a mentir? Porquê? A que título é que o fariam? Os professores que relatam a existência de provas misturadas estão a mentir? E, se estão a mentir, porque é que os prazos já passaram e os testes não estão corrigidos?", insiste Mariana Vieira da Silva.

A ex-ministra não exclui, ainda, uma ligação entre os problemas registados nos exames nacionais e a fusão de organismos públicos no Ministério da Educação.

"O EduQA [Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação] é a fusão de sete organismos do Ministério da Educação, um deles dedicado apenas à conceção e avaliação dos exames e uma equipa que tinha como única e exclusiva responsabilidade, há 30 anos, organizar os exames. Não posso dizer que a fusão desses organismos está na base desta confusão, mas não posso deixar de ponderar que isso tenha a ver com uma reorganização mal feita", admite Mariana Vieira da Silva, deputada do PS, pedindo mais explicações ao ministro da Educação.

O ex-deputado do PSD Duarte Pacheco aconselha o ministro da Educação a regressar ao Parlamento na próxima semana para prestar novos esclarecimentos sobre esta polémica.

"É preciso dar mais informação, dar explicações com informação", insiste Duarte Pacheco, ex-deputado social-democrata, que recusa o cenário de caos na organização dos exames relatado pelos sindicatos de professores.

"Não há caos. Nas áreas da saúde ou da educação, estamos a falar de grandes números. Existem casos, não é o caos generalizado, mas existem casos que não deviam existir. E basta que exista um para se questionar e perceber o porquê da existência desse caso", analisa Duarte Pacheco, na Renascença.