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- 02 jul, 2026
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Crime
Homem detido em Alfandega da Fé pelo crime de incêndio
02 jul, 2026 - 15:51 • Fátima Casanova
O fogo deflagrou durante a realização de trabalhos de limpeza com recursos a motorroçadora equipada com disco metálico. A ignição do foco de incendio ocorreu na aldeia de Cabreira na tarde do dia 1 de julho.
Um homem foi detido no concelho de Alfândega da Fé pelo crime de incêndio.
A detenção foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Torre de Moncorvo.
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Em comunicado, a GNR revela que “a sequência de um foco de incêndio, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, onde foi possível apurar que a ignição ocorreu durante a realização de trabalhos de limpeza com recurso a motorroçadora equipada com disco metálico, tendo originado o Incêndio na aldeia de Cabreira”.
Segundo a GNR, o suspeito, de 46 anos, foi detido e será presente, esta quinta-feira, dia 2 de julho, no Tribunal Judicial de Mogadouro.
Incêndios. Fogo em Vouzela lavra desde madrugada e mobiliza nove meios aéreos
Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e (...)
No combate às chamas chegaram a ser mobilizados 8 meios aéreos. Só ao final da madrugada, o fogo foi dado como dominado.
Nesta altura ainda estão no teatro de operações 178 operacionais, que contam com o apoio de 58 viaturas.
De acordo com a Proteção Civil, esta tarde deflagraram outros dois incêndios, considerados significativos: no Montijo, Península de Setúbal e em Ourém, no distrito ode Santarém. Estão a mobilizar mais de 200 operacionais, apoiados por 8 meios aéreos.
Entretanto ainda continua por dominar o fogo, que deflagrou de madrugada no concelho de Vouzela, distrito de Viseu, e que está a mobilizar cerca de 300 operacionais e seis meios aéreos.
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