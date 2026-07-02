Incêndio. Fogo em Rio Maior entrou em resolução e EN114 reaberta

O incêndio que lavra em Rio Maior desde as 16:00 entrou em resolução e a Estrada Nacional 114, que tinha sido fechada ao trânsito, já está circulável, informou a GNR.

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A via, que tinha sido fechada ao trânsito para facilitar as movimentações dos bombeiros, foi reaberta às 21:14, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR.

A estrada, que liga Caldas da Rainha a Santarém, foi reaberta à circulação pouco depois de o incêndio ter entrado em resolução, às 21:05, segundo fonte da proteção civil.

O fogo deflagrou às 16:06, numa zona de mato na localidade de São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.

No combate às chamas chegaram a estar empenhados, durante a tarde, perto de 140 bombeiros e seis meios aéreos.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local mantinham-se, às 22:00, 131 operacionais apoiados por 40 veículos.