- Noticiário das 23h
- 02 jul, 2026
-
Incêndio. Fogo em Rio Maior entrou em resolução e EN114 reaberta
02 jul, 2026 - 22:44 • Lusa
Incêndio em Rio Maior entrou em fase de resolução ao início da noite. Estrada Nacional 114 foi reaberta ao trânsito após o levantamento das restrições. Mais de 130 operacionais permaneciam no terreno às 22:00.
O incêndio que lavra em Rio Maior desde as 16:00 entrou em resolução e a Estrada Nacional 114, que tinha sido fechada ao trânsito, já está circulável, informou a GNR.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A via, que tinha sido fechada ao trânsito para facilitar as movimentações dos bombeiros, foi reaberta às 21:14, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR.
A estrada, que liga Caldas da Rainha a Santarém, foi reaberta à circulação pouco depois de o incêndio ter entrado em resolução, às 21:05, segundo fonte da proteção civil.
O fogo deflagrou às 16:06, numa zona de mato na localidade de São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.
No combate às chamas chegaram a estar empenhados, durante a tarde, perto de 140 bombeiros e seis meios aéreos.
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local mantinham-se, às 22:00, 131 operacionais apoiados por 40 veículos.
- Noticiário das 23h
- 02 jul, 2026
-