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Incêndio. Fogo em Rio Maior próximo de casas em Cabeça Gorda

02 jul, 2026 - 20:17 • Lusa

Incêndio em Rio Maior aproxima-se de habitações na localidade de Cabeça Gorda. Fogo mobiliza mais de uma centena de operacionais e obrigou ao corte da EN114.

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O incêndio que mobiliza perto de 130 bombeiros em Rio Maior, no distrito de Santarém, está a aproximar-se de várias casas em Cabeça Gorda, informou o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

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"As chamas estão a chegar perto de habitações e de uma associação na localidade de Cabeça Gorda, mas os operacionais estão no local a evitar que as casas sejam afetadas", disse à agência Lusa o comandante sub-regional da Lezíria do Tejo, Hélder Silva.

De acordo com o comandante, o fogo, que deflagrou às 16h06 em Ribeiro de São João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém, "é a situação mais preocupante" na área do comando, onde está também a ser combatido um outro incêndio, em Alpiarça, que às 20h00 mobilizava uma centena de operacionais, apoiados por 28 viaturas e dois meios aéreos.

No incêndio de Rio Maior, que deflagrou numa zona de mato, chegaram a estar, durante a tarde, mobilizados mais de 130 bombeiros e seis meios aéreos.

O fogo obrigou ainda ao corte da Estrada Nacional 114 (EN114), que liga Caldas da Rainha a Santarém.

"A estrada encontra-se cortada à circulação, na localidade de Ribeira de S. João, para facilitar os acessos das corporações de bombeiros que estão a combater o incêndio", disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR.

Às 20h00, as chamas no concelho de Rio Maior estavam a ser combatidas por 102 operacionais, apoiados por 30 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

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