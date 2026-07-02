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Incêndios. Fogo em Alfândega da Fé controlado
02 jul, 2026 - 07:45 • Lusa
O incêndio, que consome mato, mantém-se com duas frentes ativas "mas com pouca intensidade", notou.
O incêndio que deflagrou na tarde de quarta-feira no concelho de Alfândega da Fé entrou em resolução às 05h40, mantendo-se no terreno 162 operacionais, disse esta quinta-feira fonte da Proteção Civil.
O fogo "já está a ceder aos meios", indicou à Lusa o Comando Sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, notando que, por volta das 06h30 se mantinham no terreno 162 operacionais auxiliados por 54 viaturas. .
O incêndio, que consome mato, mantém-se com duas frentes ativas "mas com pouca intensidade", notou.
O alerta foi dado 15h39 de quarta-feira e esta ocorrência chegou a mobilizar 10 meios aéreos durante a tarde.
A Estrada Municipal 611 entre Cardanha, no concelho de Torre de Moncorvo, e Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé, mantém-se cortada ao trânsito, disse à Lusa fonte da GNR de Bragança.
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