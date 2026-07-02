Incêndios. Fogo em Alfândega da Fé controlado

O incêndio que deflagrou na tarde de quarta-feira no concelho de Alfândega da Fé entrou em resolução às 05h40, mantendo-se no terreno 162 operacionais, disse esta quinta-feira fonte da Proteção Civil.

O fogo "já está a ceder aos meios", indicou à Lusa o Comando Sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, notando que, por volta das 06h30 se mantinham no terreno 162 operacionais auxiliados por 54 viaturas. .

O incêndio, que consome mato, mantém-se com duas frentes ativas "mas com pouca intensidade", notou.

O alerta foi dado 15h39 de quarta-feira e esta ocorrência chegou a mobilizar 10 meios aéreos durante a tarde.

A Estrada Municipal 611 entre Cardanha, no concelho de Torre de Moncorvo, e Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé, mantém-se cortada ao trânsito, disse à Lusa fonte da GNR de Bragança.