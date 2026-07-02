Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndios. Fogo em Alfândega da Fé controlado

02 jul, 2026 - 07:45 • Lusa

O incêndio, que consome mato, mantém-se com duas frentes ativas "mas com pouca intensidade", notou.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou na tarde de quarta-feira no concelho de Alfândega da Fé entrou em resolução às 05h40, mantendo-se no terreno 162 operacionais, disse esta quinta-feira fonte da Proteção Civil.

O fogo "já está a ceder aos meios", indicou à Lusa o Comando Sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, notando que, por volta das 06h30 se mantinham no terreno 162 operacionais auxiliados por 54 viaturas. .

O incêndio, que consome mato, mantém-se com duas frentes ativas "mas com pouca intensidade", notou.

O alerta foi dado 15h39 de quarta-feira e esta ocorrência chegou a mobilizar 10 meios aéreos durante a tarde.

A Estrada Municipal 611 entre Cardanha, no concelho de Torre de Moncorvo, e Gouveia, no concelho de Alfândega da Fé, mantém-se cortada ao trânsito, disse à Lusa fonte da GNR de Bragança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 02 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)