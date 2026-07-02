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Incêndios. Fogo em Vouzela lavra desde madrugada e mobiliza nove meios aéreos

02 jul, 2026 - 13:30 • Lusa

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viseu, não há aldeias em perigo.

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Um incêndio que deflagrou em Vouzela, distrito de Viseu, às 03h00 desta quinta-feira, estava a ser combatido às 10h20 por mais de 200 bombeiros, auxiliados por 45 veículos e nove meios aéreos, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viseu, não há aldeias em perigo.

"Os trabalhos ainda decorrem", disse a mesma fonte, salientando que o incêndio, nas proximidades da autoestrada A25, que liga Aveiro a Vilar Formoso, não está dominado.

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