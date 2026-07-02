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Incêndios. Fogo no concelho do Montijo já está dominado

02 jul, 2026 - 17:30 • Lusa

Incêndio em Canha entrou em fase de resolução durante a tarde desta quinta-feira. Operação mobiliza ainda 125 operacionais, 41 viaturas e quatro meios aéreos.

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O incêndio que deflagrou pouco depois das 13:00 numa zona de povoamento misto, de eucaliptal e pasto, em Canha, no concelho do Montijo, entrou em fase de resolução pelas 17:00, de acordo com a Proteção Civil.

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Segundo a informação disponível pelas 17:10 no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo já está dominado, mas mobiliza ainda 125 operacionais, apoiados por 41 viaturas e quatro meios aéreos.

Anteriormente, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 13:19.

Pelas 15:00, o fogo estava a ser combatido por 131 operacionais de diversas corporações de bombeiros do distrito de Setúbal, apoiados por 40 veículos e quatro meios aéreos.

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