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Incêndios. Vento forte dificulta combate às chamas em Vermoim
02 jul, 2026 - 13:02 • Lusa
Fogo tem duas frentes ativas e está a ser combatido por mais de 70 operacionais, apoiados por 19 viaturas e quatro meios aéreos.
O vento forte está a ser o principal problema do combate ao incêndio que deflagrou pelas 23h41 de quarta-feira em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, disse esta quinta-feira à Lusa a comandante sub-regional da Proteção Civil do Ave.
Segundo Celina de Oliveira, o incêndio, pelas 12h30, tinha duas frentes ativas e estava a ser combatido por mais de 70 operacionais, apoiados por 19 viaturas e quatro meios aéreos.
Um dispositivo que, adiantou, vai ser reforçado.
"O principal problema é o vento forte", referiu, sublinhando que, até ao momento, "não há casas em risco" nem está em cima da mesa o cenário de evacuações.
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