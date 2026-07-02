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Incêndios. Vento forte dificulta combate às chamas em Vermoim

02 jul, 2026 - 13:02 • Lusa

Fogo tem duas frentes ativas e está a ser combatido por mais de 70 operacionais, apoiados por 19 viaturas e quatro meios aéreos.

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O vento forte está a ser o principal problema do combate ao incêndio que deflagrou pelas 23h41 de quarta-feira em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, disse esta quinta-feira à Lusa a comandante sub-regional da Proteção Civil do Ave.

Segundo Celina de Oliveira, o incêndio, pelas 12h30, tinha duas frentes ativas e estava a ser combatido por mais de 70 operacionais, apoiados por 19 viaturas e quatro meios aéreos.

Um dispositivo que, adiantou, vai ser reforçado.

"O principal problema é o vento forte", referiu, sublinhando que, até ao momento, "não há casas em risco" nem está em cima da mesa o cenário de evacuações.

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