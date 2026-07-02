Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de menor em Palmela

02 jul, 2026 - 13:29 • Lusa

Após o termo de uma relação amorosa com uma menor de 14 anos, o suspeito "divulgou, sem o consentimento da vítima, um vídeo de cariz sexual através de diversas redes sociais" e continuou a exercer "pressão psicológica sobre a vítima".

A+ / A-

A GNR deteve um jovem de 17 anos suspeito dos crimes de violação, violência doméstica e devassa da vida privada de uma menor, por meio informático, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana (GNR), após o termo de uma relação amorosa com uma menor de 14 anos, o suspeito "divulgou, sem o consentimento da vítima, um vídeo de cariz sexual através de diversas redes sociais" e continuou a exercer "pressão psicológica sobre a vítima".

Fonte da GNR confirmou à Lusa que o jovem detido, não obstante ter mantido um relacionamento amoroso com a menor, também está acusado do crime de violação.

Na sequência da detenção, efetuada na segunda-feira pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Setúbal, no âmbito de um mandado de detenção fora de flagrante delito e outro de busca domiciliária, os militares apreenderam o telemóvel utilizado na prática e divulgação dos ilícitos.

A GNR adiantou que o jovem detido já foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR), "bem como a proibição de contactos e o afastamento da vítima, por qualquer forma ou meio".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 02 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)