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Jovem gravemente ferida após ser atropelada no passeio em Bragança
02 jul, 2026 - 09:53 • Lusa
A condutora do veículo, com cerca de 70 anos, também foi assistida no local e transportada para o hospital de Bragança por trauma psicológico.
Uma jovem ficou, esta quinta-feira, gravemente ferida após ter sido atropelada no passeio, em Bragança, por um carro que seguia em sentido contrário, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.
De acordo com os bombeiros de Bragança, a mulher, com idade entre os 25 e 30 anos, estudante do Instituto Politécnico de Bragança, "foi colhida no passeio por um veículo que entrou em sentido contrário".
Ainda segundo a mesma fonte, a jovem ficou com ferimentos "muito graves na perna esquerda, por esfacelo completo do membro, traumatismo crânio encefálico grave e suspeita de lesões internas no tronco".
O acidente aconteceu por volta das 08h20, na Rua dos Combatentes da Grande Guerra.
A condutora do veículo, com cerca de 70 anos, também foi assistida no local e transportada para o hospital de Bragança por trauma psicológico.
- Noticiário das 11h
- 02 jul, 2026
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