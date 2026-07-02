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​Mais de 600 bombeiros combatem incêndio em Vouzela e Oliveira de Frades

02 jul, 2026 - 21:44 • Marisa Gonçalves e Ricardo Vieira

Dois bombeiros sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

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Um total de 620 operacionais apoiados por 191 viaturas combatiam, pelas 23h00 desta quinta-feira, um grande incêndio florestal no concelho de Vouzela, no distrito de Viseu.

Dois bombeiros sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

O incêndio tem duas frentes ativas e está já no concelho vizinho de Oliveira de Frade.

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O alerta foi dado às 03h00 da madrugada e a situação agravou-se ao longo do dia, devido às condições climatéricas adversas.

Ainda a norte, um incêndio que deflagrou pelas 14h00, em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e 39 viaturas, sendo o forte vento um dos principais problemas, segundo fonte da Proteção Civil.

Portugal em situação de alerta. Que atividades estão proibidas?

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A partir das 00h00 desta sexta-feira, não vai ser (...)

Em Rio Maior, no distrito de Santarém, outro incêndio mobiliza perto de 130 operacionais e 39 viaturas. As chamas chegaram a rondar as povoações de Cabeça Gorda e São João da Ribeira, mas o pior já deve deve ter passado, disse à Renascença o comandante Hélder Silva do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

Devido ao risco de incêndios rurais, em plena onda de calor, o Governo decidiu declarar a situação de alerta em todo o território continental, a partir das 00h00 de sexta-feira, até segunda-feira.

A medida implica restrições ao acesso a espaços florestais, proibição de queimadas e reforço dos meios de vigilância, prevenção e combate.

[notícia atualizada às 23h18, de 02/07/2026]

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