​Mais de 600 bombeiros combatem incêndio em Vouzela e Oliveira de Frades

Um total de 620 operacionais apoiados por 191 viaturas combatiam, pelas 23h00 desta quinta-feira, um grande incêndio florestal no concelho de Vouzela, no distrito de Viseu.

Dois bombeiros sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

O incêndio tem duas frentes ativas e está já no concelho vizinho de Oliveira de Frade.



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O alerta foi dado às 03h00 da madrugada e a situação agravou-se ao longo do dia, devido às condições climatéricas adversas.

Ainda a norte, um incêndio que deflagrou pelas 14h00, em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e 39 viaturas, sendo o forte vento um dos principais problemas, segundo fonte da Proteção Civil.