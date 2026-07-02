Novo serviço da Segurança Social permite a partilha de declarações de forma imediata e 100% digital

Uma nova ferramenta digital foi divulgada, esta quinta-feira, pela Segurança Social. Tem como objetivo dispensar o envio manual de declarações entre cidadãos e entidades.

Esta ferramenta permite que cidadãos e empresas partilhem os seus documentos oficiais, através das “Declarações a Pedido”, com bancos, autarquias e outras instituições públicas ou privadas de forma digital, imediata e com segurança.

Segundo a entidade, este é mais um passo para a modernização e aposta nas plataformas digitais, que contribuirá para o conforto e segurança dos cidadãos.

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Em comunicado enviados às redações, a Segurança Social reforça que o grande objetivo desta medida é simplificar e agilizar o contacto entre cidadãos e entidades, reduzindo a necessidade de deslocação a serviços de atendimento e reduzindo significativamente os tempos de resposta nos processos em curso.

Através desta ferramenta, para além do atual acesso à Declaração da Situação Contributiva, passa também a ser possível solicitar e disponibilizar de imediato digitalmente todas as declarações que tenha disponíveis como a Declaração de Abono de Família, o Extrato da Carreira Contributiva ou o Comprovativo de Contactos.