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Novo serviço da Segurança Social permite a partilha de declarações de forma imediata e 100% digital

02 jul, 2026 - 15:21 • Redação*

O sistema foi desenhado para oferecer mais rapidez às interações entre cidadãos e entidades, assegurando a privacidade absoluta.

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Uma nova ferramenta digital foi divulgada, esta quinta-feira, pela Segurança Social. Tem como objetivo dispensar o envio manual de declarações entre cidadãos e entidades.

Esta ferramenta permite que cidadãos e empresas partilhem os seus documentos oficiais, através das “Declarações a Pedido”, com bancos, autarquias e outras instituições públicas ou privadas de forma digital, imediata e com segurança.

Segundo a entidade, este é mais um passo para a modernização e aposta nas plataformas digitais, que contribuirá para o conforto e segurança dos cidadãos.

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Em comunicado enviados às redações, a Segurança Social reforça que o grande objetivo desta medida é simplificar e agilizar o contacto entre cidadãos e entidades, reduzindo a necessidade de deslocação a serviços de atendimento e reduzindo significativamente os tempos de resposta nos processos em curso.

Através desta ferramenta, para além do atual acesso à Declaração da Situação Contributiva, passa também a ser possível solicitar e disponibilizar de imediato digitalmente todas as declarações que tenha disponíveis como a Declaração de Abono de Família, o Extrato da Carreira Contributiva ou o Comprovativo de Contactos.

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Como utilizar este novo modelo

O mecanismo funciona com máxima simplicidade através de dois modelos de partilha digital no Portal ou na App da Segurança Social.

  • "Autorização sob Pedido": O cidadão aprova ou rejeita um pedido de acesso enviado diretamente por uma entidade externa (como um banco ou IPSS).
  • "Partilha Proativa": O cidadão ou entidade toma a iniciativa de selecionar os documentos e conceder previamente o acesso digital à entidade pretendida.

A privacidade está assegurada

A Segurança Social garante que privacidade é assegurada de forma absoluta, uma vez que nenhuma entidade consegue consultar qualquer dado sem o consentimento explícito do cidadão. O cidadão ou entidade mantém total autonomia para definir a duração exata da permissão, bem como para consultar, gerir ou revogar os acessos a qualquer momento a partir do seu perfil.

Para beneficiar desta transformação digital e gerir os seus documentos sem papel, os utilizadores devem aceder diretamente ao Portal ou App da Segurança Social.

*Editado por Ana Kotowicz

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