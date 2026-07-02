Octogenária detida por queima descontrolada em Estarreja

A GNR deteve uma mulher, de 89 anos, pelo crime de incêndio por negligência ocorrido na terça-feira em área rural no concelho de Estarreja, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que no âmbito de um alerta de um foco de incêndio, os militares deslocaram-se para o local, tendo apurado que o incêndio teve origem numa queimada de sobrantes não autorizada, que se descontrolou.

Segundo a Guarda, o fogo consumiu uma área de 1.500 metros quadrados de mato rasteiro.

"Foi ainda apreendida uma caixa de fósforos utilizada para colocação da chama e que originou o incêndio", refere a mesma nota.

A idosa foi presente na quarta-feira no Tribunal Judicial de Estarreja, tendo sido aplicada a suspensão provisória do processo.