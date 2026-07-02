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- 02 jul, 2026
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Incêndios
Portugal em situação de alerta. Que atividades estão proibidas?
02 jul, 2026 - 20:26 • Ricardo Vieira, com Lusa
A partir das 00h00 desta sexta-feira, não vai ser possível realizar queimadas ou outros trabalhos florestais devido ao aumento significativo do risco de incêndio.
Portugal vai entrar em situação de alerta devido ao "significativo agravamento do risco de incêndios", numa altura em que vários distritos estão em aviso vermelho por causa de uma onda de calor que poderá durar vários dias, com temperaturas na ordem dos 40 graus e noites tropicais em várias regiões do país.
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A situação de alerta vai vigorar desde as 00h00 de sexta-feira até ao final de segunda-feira, segundo o Ministério da Administração Interna, e implica várias restrições para tentar prevenir a ignição de fogos florestais.
O ministro Luís Neves apelou à responsabilidade da população e a que sejam evitados comportamentos negligentes. "Se há alguém que não está a ter um comportamento adequado, o outro tem a obrigação de chamar a atenção e de alertar", frisou. Se esse comportamento persistir, Luís Neves desafiou os cidadãos a denunciar.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou também na quarta-feira o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), tendo em conta o previsível "agravamento muito significativo” do perigo de incêndios rurais nos próximos dias.
O dispositivo de combate a incêndios rurais foi quarta-feira reforçado para entrar na sua capacidade máxima, numa altura em que a área ardida e o número de fogos duplicaram em relação ao mesmo período de 2025.
Atividades proibidas durante a situação de alerta:
- Proibição de "acesso, circulação e permanência" no interior de certos espaços e caminhos florestais;
- Proibição de realização de queimadas e queimas, incluindo as que foram autorizadas;
- Proibição de trabalho em espaços florestais com maquinaria (exceto para combate de incêndios);
- Proibição de trabalho nos restantes espaços rurais "com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal";
- Utilização de fogo-de-artifício e o lançamento de balões com mecha acesa estão proibidos, mesmo que tenham sido autorizados.
Incêndios. Dispositivo de combate reforçado quando área ardida é já o dobro face a 2025
Segundo o DECIR, vão estar ao dispor nos próximos (...)
De fora das restrições ficam:
- Os trabalhos associados à alimentação de animais e cultivo dos campos, desde que decorram em zonas de regadio ou sem florestas, sejam essenciais e inadiáveis, e não haja o risco de ignição;
- A extração de cortiça por métodos manuais e a extração (cresta) de mel, sem material incandescente;
- Os trabalhos de construção civil inadiáveis, com mitigação do risco de incêndio;
- É também permitida realização, entre o pôr-do-sol e as 11h00, de "trabalhos de colheita de culturas agrícolas com a utilização de máquinas, nomeadamente ceifeiras debulhadoras";
- No mesmo período são permitidas "operações de exploração florestal de corte, rechega e transporte", "desde que sejam adotadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural e comunicada a sua realização ao Serviço Municipal de Proteção Civil territorialmente competente".
Forças Armadas reforçam vigilância
As Forças Armadas reforçaram o dispositivo de vigilância e combate aos incêndios, contando agora com 50 patrulhas terrestres espalhadas pelo país e com mais meios aéreos para missões de vigilância.
Em comunicado divulgado esta quinta-feira pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), adianta que o dispositivo militar foi reforçado na quarta-feira, contando agora com 50 patrulhas de vigilância terrestre, com elementos do Exército e da Marinha, dispersos por vários municípios do país.
Foi também reforçada a vigilância com meios aéreos, “apoiados por sistemas aéreos não tripulados operados pela Marinha e pela Força Aérea”.
“Para as operações de rescaldo e pós-rescaldo, as Forças Armadas mantêm ainda um pelotão em estado de pré-posicionamento e destacamentos de engenharia, preparados para apoiar as autoridades sempre que solicitado”, adianta ainda o comunicado.
O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano conta com “dois helicópteros AW119 Koala para missões de reconhecimento, vigilância e coordenação aérea” e “dois helicópteros UH-60 Black Hawk, destinados ao combate direto às chamas e à projeção de operacionais no terreno”.
O EMGFA refere ainda que desde abril as Forças Armadas têm estado também envolvidas em trabalho de prevenção, com destacamentos em 10 municípios na zona mais afetada pelas tempestades de inverno, tendo desobstruído 850 quilómetros de caminhos florestais.
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