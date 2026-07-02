"Saio daqui doente, enerva-me." Utentes desesperam sem ar condicionado em centro de saúde

Dada a falta de profissionais, até para atos médicos simples como medir a tensão arterial, "uma coisa que demora cinco minutos, a espera é de uma hora", acrescenta o utente. À volta, o semblante dos restantes utentes confirmava o relato.

"Não há médicos de família para toda a gente, hoje é uma e amanhã é outra, faltam funcionários no balcão, o segurança não abre a porta. Isto é uma falta de organização", reportava, incomodado.

Não fosse este mais um dia em que "o segurança não abre a porta", conta António Costa à Renascença , poder-se-ia pensar que era dia de greve.

Passava das 8h20 da manhã e no interior da Unidade de Saúde Familiar de Valbom, em Gondomar, não havia sinal de qualquer funcionário. As portas envidraçadas permaneciam fechadas, deixando à espera mais de uma dezena de utentes e uma enfermeira, impedida de entrar no local de trabalho.

A espera torna-se insuportável, dada a falta de ar condicionado num período marcado pelas altas temperaturas. Os aparelhos estão instalados, diziam os utentes, mas "há muitos anos" que não funcionam.

"O mês passado vim aqui e estava um calor enorme. Disse há tempos à enfermeira que não se pode estar ali dentro e ela disse-me que o ar condicionado estava avariado", queixava-se.

O sexagenário soube pela própria instituição que o problema estaria a ser resolvido, mas só quando entrasse no edifício poderia confirmar. Essa prova acabaria por ficar para outra altura, porque 20 minutos depois, a porta do centro de saúde permanecia fechada e o utente acabaria mesmo por desistir de esperar.

"Eu evito vir cá, porque quando venho, volto mais doente, isto enerva-me", dizia António ao ir-se embora.



Na Unidade de Saúde Familiar dos Sete Caminhos, noutro ponto do concelho, apesar do "espaço restrito, improvisado, de contentores", há condições para fazer face ao aumento de utentes por causa do calor, conta o casal Maria e José Moreira à Renascença.

"O centro de saúde funciona bem, tem ar condicionado e tudo", termina.