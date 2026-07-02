- Noticiário das 23h
- 02 jul, 2026
-
Viseu
Vouzela: Mais de 700 bombeiros combatem incêndio com cinco frentes
02 jul, 2026 - 21:44 • Marisa Gonçalves e Ricardo Vieira
Dois bombeiros sofreram ferimentos e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
Um total de 712 operacionais apoiados por 221 viaturas combatiam, pelas 01h00 da madrugada desta sexta-feira, um grande incêndio florestal no concelho de Vouzela, no distrito de Viseu.
Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.
O incêndio tem cinco frentes ativas e está já no concelho vizinho de Oliveira de Frade, indica fonte dos Bombeiros de Vouzela.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O alerta foi dado às 03h00 da madrugada de quinta-feira e a situação agravou-se ao longo do dia, devido às condições climatéricas adversas, nomeadamente o vento forte.
Ainda a norte, um incêndio que deflagrou pelas 14h00, em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e 39 viaturas, sendo o forte vento um dos principais problemas, segundo fonte da Proteção Civil.
Incêndios
Portugal em situação de alerta. Que atividades estão proibidas?
A partir das 00h00 desta sexta-feira, não vai ser (...)
Em Rio Maior, no distrito de Santarém, outro incêndio mobiliza perto de 130 operacionais e 39 viaturas. As chamas chegaram a rondar as povoações de Cabeça Gorda e São João da Ribeira, mas o pior já deve deve ter passado, disse à Renascença o comandante Hélder Silva do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.
Devido ao risco de incêndios rurais, em plena onda de calor, o Governo decidiu declarar a situação de alerta em todo o território continental, a partir das 00h00 de sexta-feira, até segunda-feira.
A medida implica restrições ao acesso a espaços florestais, proibição de queimadas e reforço dos meios de vigilância, prevenção e combate.
[notícia atualizada às 23h18, de 02/07/2026]
- Noticiário das 23h
- 02 jul, 2026
-