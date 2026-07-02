​Vouzela: Mais de 700 bombeiros combatem incêndio com cinco frentes

Um total de 712 operacionais apoiados por 221 viaturas combatiam, pelas 01h00 da madrugada desta sexta-feira, um grande incêndio florestal no concelho de Vouzela, no distrito de Viseu.

Dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram levados ao hospital, disse à Renascença fonte da Proteção Civil.

O incêndio tem cinco frentes ativas e está já no concelho vizinho de Oliveira de Frade, indica fonte dos Bombeiros de Vouzela.



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O alerta foi dado às 03h00 da madrugada de quinta-feira e a situação agravou-se ao longo do dia, devido às condições climatéricas adversas, nomeadamente o vento forte.

Ainda a norte, um incêndio que deflagrou pelas 14h00, em Monte de Fralães, concelho de Barcelos, está a ser combatido por 128 operacionais e 39 viaturas, sendo o forte vento um dos principais problemas, segundo fonte da Proteção Civil.