Ajuste no calendário “não é suficiente” e segunda fase deveria ser em setembro

O ajuste no calendário de exames nacionais decidida pelo Ministério da Educação não é suficiente e a segunda fase devia ser em setembro.

É a reação do movimento “Missão Escola Pública” (MEP) à decisão anunciada esta sexta-feira de manhã pela tutela.

A segunda fase dos exames nacionais foi adiada e vai agora começar a 20 de julho, devido aos problemas verificados no processo de classificação das provas feitas durante a primeira fase.

Cristina Mota, do movimento MEP, considera que o ajuste feito “não é de forma alguma suficiente”. Já a Fenprof diz não ter, neste momento, capacidade para fazer avaliar se o adiamento é suficiente.

Do lado dos diretores, há um alerta: as escolas podem não conseguir afixar pautas de exames na nova data porque os problemas no processo de avaliação persistem.

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A dirigente do MEP fez as contas e diz que o alargamento decidido “dá mais três dias para a afixação dos resultados". Ou seja, "no que diz respeito à classificação, foi anunciado quatro dias. No entanto, como temos um fim de semana pelo meio, temos efetivamente mais dois dias para a classificação”.

“Tendo em conta que o prazo foi prolongado, mas que os problemas se mantêm sem solução, entendemos que certamente não será suficiente para dar resposta aos problemas que já existiam, mais aqueles que, entretanto, se juntaram”, argumenta.

Cristina Mota reafirma que, para a MEP, o ideal seria desde já regressar ao formato de classificação em papel. Uma ideia com a qual a Fenprof não concorda, já que os alunos da primeira e da segunda fase não teriam as mesmas condições de avaliação.

“Adotarmos desde já o papel para a segunda fase era uma maneira de garantirmos que nessa altura isso daria tranquilidade, até porque, trata-se do início do ano letivo e não podemos, de forma alguma, ter os constrangimentos que estamos a ter agora com o início de aulas que os alunos irão ter nessa altura”, argumenta.

A MEP vai mais longe. A segunda fase devia ter “lugar em setembro, procedimento que já aconteceu no passado, em 2020, na altura da pandemia”.

Cristina Mota lembra que esse foi “um ano atípico que careceu de medidas atípicas”.

“Pois bem, é o que se passa com este período de classificação da avaliação externa e que carece de medidas atípicas”, remata.

Ouvida pela Renascença, a Fenprof espera para ver se este ajuste de calendário decidido pelo Governo será o adequado.

“Se é suficiente ou não, só quem tem toda a informação pode responder com mais rigor. Quem tem toda a informação é o Ministério e é o EduQa”, refere Francisco Gonçalves, secretário-geral da estrutura sindical.

No entanto, adverte o sindicalista, os relatos de problemas continuam a chegar.

“Ainda há pouco tivemos uma denúncia de professores de biologia que não receberam nenhuma prova para classificar; temos relatos na nossa caixa de e-mail de professores que receberam ontem provas de classificação; temos relatos de classificadores que dizem que desapareceram as provas que tinham classificadas e receberam novas provas classificados por outros por outros classificadores”, descreve.

Questionado sobre se defende uma segunda fase com classificação em papel, Francisco Gonçalves mostra-se reticente, alegando que "o processo tem de ser igual para todos".

"Nós, quando fazemos um processo de exames, de testes padronizados, o processo tem de ser igual para todos os alunos que são submetidos a esse processo", argumenta, acrescentando que "nem haverá se calhar tempo útil para isso".



[notícia atualizada às 15h22]