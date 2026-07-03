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Incêndio em Tondela

Aldeia no Caramulo evacuada devido a incêndio

03 jul, 2026 - 18:35 • Lusa

Bombeiros evacuaram a aldeia de Belazeima do Monte, depois de terem retirado as pessoas de Mançores.

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O incêndio que começou em Vouzela na quinta-feira obrigou à evacuação de Belazeima do Monte, na serra do Caramulo, no concelho de Tondela, disse à agência Lusa, pelas 17h30, o segundo-comandante dos Bombeiros de Vale de Besteiros.

"Neste momento, evacuámos a aldeia de Belazeima do Monte, depois de termos retirado as pessoas de Mançores", na freguesia de São João do Monte, na encosta da serra do Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, disse Pedro Miguel.

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À agência Lusa, o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Besteiros adiantou que não sabia quantas pessoas estavam em causa, mas a "principal preocupação é com as [pessoas] de mobilidade reduzida e mais vulneráveis".

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"A frente mais ativa está neste momento na povoação de Mançores, vamos ver se começa a ceder ao combate. Outra situação grave que temos é a que está virada a São João do Monte, na encosta virada ao rio e agora a nossa preocupação é se há alguma reviravolta dos ventos, vamos ver", acrescentou.

"A qualquer instante chegam duas colunas de reforços, uma do distrito da Guarda e outra do Porto, o que vai ajudar muito os operacionais" no terreno, realçou Pedro Miguel.

Segundo disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal de Tondela, as seis pessoas retiradas na manhã de hoje de Matadagas, regressaram a casa a meio da tarde, enquanto uns habitantes de Mançores, foram transportadas para uma instituição particular de segurança social (IPSS) da freguesia vizinha do Guardão, Caramulo, e outras optaram por casas de familiares.

O incêndio teve início às 03h04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, Vouzela, e já se propagou aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro.

Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

Pelas 17h50, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)na internet indicava que estavam 1.105 operacionais no terreno, apoiados por 359 veículos e 13 meios aéreos.

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