Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Onda de calor

Avaria no ar condicionado deixa composições do Metro do Porto fora de serviço

03 jul, 2026 - 17:53 • Lusa

Problema está a afetar composições das linhas A e F.

A+ / A-

Um número indeterminado de composições, segundo a Metro do Porto, foi esta sexta-feira obrigada a recolher às oficinas em Guifões, Matosinhos, devido a avaria no sistema de ar condicionado, revelou à Lusa fonte da empresa.

No site da empresa, as linhas A, que liga as estações Estádio do Dragão, no Porto, à do Senhor de Matosinhos, e F, que liga Fânzeres, em Gondomar, à Senhora da Hora, em Matosinhos, surgem com a indicação de "serviço degradado".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

Ferrovia

O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

Os eventos de calor extremo causam problemas també(...)

Contactada pela Lusa, fonte da empresa confirmou que a situação "atinge exclusivamente aquelas duas linhas" e que "ocorre desde o início da tarde devido a avaria no sistema de ar condicionado".

Questionada sobre quantas composições foram obrigadas a parar, a fonte disse ser difícil determinar, confirmando apenas "tratar-se do mesmo problema que levou à paragem de 25 composições na quinta-feira".

A fonte revelou ainda que todas as carruagens são da gama Eurotram, as mais antigas da Metro do Porto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)