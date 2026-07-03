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Onda de calor
Avaria no ar condicionado deixa composições do Metro do Porto fora de serviço
03 jul, 2026 - 17:53 • Lusa
Problema está a afetar composições das linhas A e F.
Um número indeterminado de composições, segundo a Metro do Porto, foi esta sexta-feira obrigada a recolher às oficinas em Guifões, Matosinhos, devido a avaria no sistema de ar condicionado, revelou à Lusa fonte da empresa.
No site da empresa, as linhas A, que liga as estações Estádio do Dragão, no Porto, à do Senhor de Matosinhos, e F, que liga Fânzeres, em Gondomar, à Senhora da Hora, em Matosinhos, surgem com a indicação de "serviço degradado".
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Contactada pela Lusa, fonte da empresa confirmou que a situação "atinge exclusivamente aquelas duas linhas" e que "ocorre desde o início da tarde devido a avaria no sistema de ar condicionado".
Questionada sobre quantas composições foram obrigadas a parar, a fonte disse ser difícil determinar, confirmando apenas "tratar-se do mesmo problema que levou à paragem de 25 composições na quinta-feira".
A fonte revelou ainda que todas as carruagens são da gama Eurotram, as mais antigas da Metro do Porto.
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