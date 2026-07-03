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Colisão entre mota e carro faz um morto e um ferido grave em Guimarães

03 jul, 2026 - 00:30 • Lusa

Acidente aconteceu na localidade de Conde.

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Um acidente na noite de quinta-feira na localidade de Conde, Guimarães, causou a morte de uma pessoa e deixou dois feridos, um deles em estado grave, segundo fonte da GNR.

Segundo a oficial de dia ao Comando Geral da GNR, a vítima mortal que resultou deste acidente, uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, é uma mulher.

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De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 21h56 de quinta-feira.

O acidente deixou ainda ferido grave, um homem, e um ligeiro, adiantou.

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