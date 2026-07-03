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Contribuição dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social aumentou 18% em dois anos

03 jul, 2026 - 12:23 • Redação

Contribuição média dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social aumentou 18% entre abril de 2024 e abril de 2026. Contribuições totais cresceram 34% no mesmo período. Número de contribuintes estrangeiros aumentou em 45 mil no final de 2025 face ao ano anterior.

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A contribuição média dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social registou um aumento de 18% entre abril de 2024 e abril de 2026.

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Em abril de 2026, as contribuições totais dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social foram 34% superiores às registadas em abril de 2024.

Os dados anuais mais recentes mostram igualmente uma evolução positiva. Entre 2024 e 2025, as contribuições dos trabalhadores estrangeiros para a Segurança Social aumentaram 18%.

Também o número de contribuintes estrangeiros continuou a crescer. No final de 2025, havia mais 45 mil trabalhadores estrangeiros a contribuir para a Segurança Social do que no final do ano anterior.

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