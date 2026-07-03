Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 03 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Comboios

CP cancela 12 viagens de Intercidades no sábado e domingo por causa do calor

03 jul, 2026 - 22:29 • Diogo Camilo

Seis viagens no sábado e outras seis no domingo foram canceladas devido a "medidas extraordinárias" da CP para "mitigar os impactos da vaga de calor".

A+ / A-

A CP anunciou esta sexta-feira os seis serviços de Intercidades que foram cancelados esta sexta-feira também não serão realizados no sábado e no domingo, por continuar em vigor o alerta vermelho devido a temperaturas elevadas.

Em comunicado, a Comboios de Portugal diz que "deve manter as medidas extraordinárias adotadas para mitigar os impactos da vaga de calor junto dos seus passageiros".

Assim, os clientes afetados poderão efetuar o pedido de troca ou de reembolso do respetivo bilhete, sem custos adicionais.

Os comboios afetados a 4 e 5 de julho são:

  • IC 513 (Lisboa Santa Apolónia 12h30 / Guarda 16h44), correspondente ao IC 517 às sextas-feiras, em virtude da diferente lei de paragens;
  • IC 512 (4-jul) e IC 516 (5-jul) (Guarda 12h48 / Lisboa Santa Apolónia 17h00). (trata-se do mesmo serviço, mas com lei de paragens distintas ao domingo);
  • IC 523 (Lisboa Santa Apolónia 15h30 / Porto Campanhã 18h43);
  • IC 524 (Porto Campanhã 12h45 / Lisboa Santa Apolónia 16h00);
  • IC 572 (Lisboa Oriente 14h02 / Faro 17h35);
  • IC 672 (Faro 14h15 / Lisboa Oriente 17h56).

Para evitar a degradação das condições de refrigeração durante as viagens, a CP reforçou também o acompanhamento técnico das circulações mais sensíveis e a monitorização dos sistemas de climatização.

À Renascença, o engenheiro mecânico José Maria André explicou que os sistemas "estão dimensionados para funcionar mesmo com temperaturas exteriores elevadas", mas que são "antigos" e a "manutenção não é muito fácil".

O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

Ferrovia

O que explica a CP cancelar comboios por causa do calor? Sistemas "antigos" de ar condicionado podem ser a chave

Os eventos de calor extremo causam problemas també(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 03 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)