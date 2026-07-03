CP cancela 12 viagens de Intercidades no sábado e domingo por causa do calor

A CP anunciou esta sexta-feira os seis serviços de Intercidades que foram cancelados esta sexta-feira também não serão realizados no sábado e no domingo, por continuar em vigor o alerta vermelho devido a temperaturas elevadas.

Em comunicado, a Comboios de Portugal diz que "deve manter as medidas extraordinárias adotadas para mitigar os impactos da vaga de calor junto dos seus passageiros".

Assim, os clientes afetados poderão efetuar o pedido de troca ou de reembolso do respetivo bilhete, sem custos adicionais.

Os comboios afetados a 4 e 5 de julho são:

IC 513 (Lisboa Santa Apolónia 12h30 / Guarda 16h44), correspondente ao IC 517 às sextas-feiras, em virtude da diferente lei de paragens;

IC 512 (4-jul) e IC 516 (5-jul) (Guarda 12h48 / Lisboa Santa Apolónia 17h00). (trata-se do mesmo serviço, mas com lei de paragens distintas ao domingo);



IC 523 (Lisboa Santa Apolónia 15h30 / Porto Campanhã 18h43);

IC 524 (Porto Campanhã 12h45 / Lisboa Santa Apolónia 16h00);

IC 572 (Lisboa Oriente 14h02 / Faro 17h35);

IC 672 (Faro 14h15 / Lisboa Oriente 17h56).

Para evitar a degradação das condições de refrigeração durante as viagens, a CP reforçou também o acompanhamento técnico das circulações mais sensíveis e a monitorização dos sistemas de climatização.

À Renascença, o engenheiro mecânico José Maria André explicou que os sistemas "estão dimensionados para funcionar mesmo com temperaturas exteriores elevadas", mas que são "antigos" e a "manutenção não é muito fácil".